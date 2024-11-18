В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей на пожаре, который произошел в Сальске 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По информации областного ГУ МЧС, пожар начался в 14.15 в частном жилом доме на улице Абрикосовой. На место выезжали 13 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. Огонь, который распространился на площади 15 квадратных метров, потушили в 14.30.

«Во время пожара в доме находились без присмотра два мальчика двух и четырех лет, отец был во дворе. Увидев огонь, мужчина вынес детей на улицу, но было поздно. Врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но безрезультатно», — пишет источник.

Как сообщили в региональном Следкоме, с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области мужчина сгорел в заброшенном доме.

Фото ГУ МЧС по РО