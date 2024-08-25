В Ростовской области женщина на иномарке слетела с трассы

25 августа на трассе в Ростовской области легковой автомобиль слетел с дороги. В результате аварии пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около девяти часов утра на 49 км автодороги Шахты – Цимлянск. По предварительной информации, 28-летняя женщина на автомобиле «Mitsubishi Outlander» не справилась с управлением и слетела в кювет.

В результате ДТП пострадала водитель и 53-летний пассажир автомобиля, которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области во время аварии пострадал годовалый ребенок.

Фото Госавтоинспекции РО