Как рассказали в Избирательной комиссии Ростовской области, в сентябре предстоит избрать 87 депутатов местного уровня. На эти мандаты претендуют 388 кандидатов. Процедура регистрации завершится не позже 4 августа.

Если говорить о принадлежности к партиям, то список выглядит следующим образом:

«Единая Россия» – 86 кандидатов;

КПРФ – 79 кандидатов;

«Справедливая Россия – За правду» – 63 кандидата;

«Коммунисты России» – 50 кандидатов;

ЛДПР – 28 кандидатов;

«Новые люди» – 23 кандидата;

«Гражданская инициатива» – 4 кандидата;

«Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Возрождения России» – по 1 кандидату;

самовыдвиженцы – 52 кандидата.

Самые многочисленные возрастные группы: 31 – 40 лет и 51 – 65 лет. А самой малочисленной оказалась группа старше 66 лет. Большинство кандидатов – сотрудники коммерческих организаций. Также есть предприниматели, работники культуры, здравоохранения, образования, социальной сферы, безработные, пенсионеры, студенты и домохозяйки. Мужчин по-прежнему больше. В их числе 282 кандидата. Женщин – 106.

Как говорят эксперты, такое разнообразие кандидатов наглядно демонстрирует конкурентность предстоящих выборов. По мнению заместителя председателя Общественной палаты Ростовской области Александра Нечушкина, большое количество представителей разных партий и самовыдвиженцев с различными политическими взглядами – это хорошее подспорье для того, чтобы сделать политическую систему нашей сраны еще крепче.

«Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы. Во многом это связано с тем, что в этом году процент отказа в регистрации кандидатов на выборы снизился. В выборах участвуют представители многих партий и самовыдвиженцы. Это кандидаты с самыми разными точками зрения. Избирателям есть, из кого выбрать. И, чем выше общая конкурентная среда, тем крепче политическая система», — отметил Александр Нечушкин

Напомним, Единый день голосования в России назначен на 8 сентября 2024 года. В этот день в Азове, Батайске и Таганроге пройдут основные выборы депутатов городских дум. Кроме того, в Ворошиловском и Кировском районах Ростова-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

Иллюстрация «Таганрогской правды»