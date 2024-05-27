Избиратели определяли будущих кандидатов в Азове, Батайске, Таганроге, довыборах в донской столице, Новочеркасске и Шахтах.

В Ростовской области с 20 по 26 мая проходило предварительное голосование, в ходе которого избиратели определяли будущих кандидатов от «Единой России». Партия их выдвинет на выборах городских дум Азова, Батайска и Таганрога, а также довыборах в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Шахтах.

Отбор кандидатов проходил при высокой конкуренции – свои кандидатуры выдвинули более 250 человек, средний конкурс в донских городах составил около 3 человек на место, а в донской столице – порядка 7. Треть выдвинувшихся – молодежь Ростовской области. В числе кандидатов – участники специальной военной операции. Так, в Батайске наибольшую поддержку в одном из округов получил Иван Рысев, который проходит службу в Херсонской области. Есть представители предпринимательского сообщества, промышленности, здравоохранения, культуры.

«Единую Россию» по итогам ЕДГ ожидает существенное обновление депутатского корпуса: по стране только 15% претендентов на выдвижение являются действующими депутатами, а в Ростовской области – 11%. Об этом шла речь при подведении первых итогов в федеральном ситуационном центре партии поздним вечером 26 мая.

Предварительное голосование было электронным, избиратели могли зарегистрироваться для голосования, познакомиться с биографиями участников отбора и их программными приоритетами. Результаты предварительного голосования уже доступны на PG.ER.RU.

Окончательные итоги предварительного голосования «Единая Россия» подведёт на президиуме Генсовета 30 мая. В дальнейшем будут приняты решения о выдвижении кандидатов на предстоящие основные и дополнительные выборы в Ростовской области. В этом году процедура предварительного голосования состоялась по стране в 15-й раз.

Фото rostov.er.ru