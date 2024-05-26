В Ростовской области продолжается строительство «Западной хорды». Сейчас готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Дмитрий Евтеев.

«Западная хорда» — часть масштабного дорожного проекта Ростовского транспортного кольца, общая протяженность которого более 110 км. В него входит 12 автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. В нынешнем году будут сданы две двухуровневые развязки – Щепкинская и Родионовская.

Также планируется завершить первый этап строительства «Западной хорды».

Проект включает в себя четыре транспортные развязки и пять путепроводов. Общая длина объекта составит 12,25 км, закончить работы планируется в 2025 году. В настоящее время готовность «Западной хорды» составляет 50%, — рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Евтеев.

Все транспортные развязки двухуровневые, с четырьмя полосами движения, что обеспечит высокую пропускную способность транспорта. Дорожное полотно соответствует всем современным технологиям. В среднем толщина дорожной одежды составляет около 80 см.

Отметим, что возводимые объекты Ростовского транспортного кольца, включая «Западную хорду», обеспечат безопасное и качественное сообщение вокруг Азовского моря.

Фото donland.ru