В Ростовской области загрязняли реку сточными водами

В Ростовской области инспекторы регионального Минприроды выявили факт загрязнения канализационными сточными водами реки Северский Донец, сообщается на страничке ведомства ВК.

Специалисты провели выездное обследование территории парка «Топольки» в городе Каменске-Шахтинском. До этого местные жители в соцсетях неоднократно поднимали проблему сброса канализации в реку.

Выявлен факт загрязнения канализационными сточными водами территории парка и реки Северский Донец, — сообщили Минприроды.

И добавили, что материалы выездного обследования направлены в Административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся компетенций.

Фото ВК Минприроды РО