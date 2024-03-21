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В Ростовской области загрязняли реку сточными водами

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В Ростовской области инспекторы регионального Минприроды выявили факт загрязнения канализационными сточными водами реки Северский Донец, сообщается на страничке ведомства ВК.

#Экология

Специалисты провели выездное обследование территории парка «Топольки» в городе Каменске-Шахтинском. До этого местные жители в соцсетях неоднократно поднимали проблему сброса канализации в реку.

Выявлен факт загрязнения канализационными сточными водами территории парка и реки Северский Донец, — сообщили Минприроды.

И добавили, что материалы выездного обследования направлены в Административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся компетенций.

Фото ВК Минприроды РО

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Таганрогская правда
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