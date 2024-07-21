В Ростовской области зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила

Заболевший зафиксирован в Аксайском районе Ростовской области. Пока случай единичный.

«В текущем году зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Аксайском районе. Подобные случаи на территории Ростовской области регистрируются ежегодно, чаще всего у взрослых», — сообщает Роспотребнадзор.

В целом по России случаи лихорадки Западного Нила также единичны, большинство из них завозные.

В ведомстве отмечают, что южные регионы России, к которым относится и Ростовская область, являются эндемичными по данной инфекции из-за жаркого климата. Так, летом и осенью прошлого года ЛЗН заразились 16 человек.

Напомним, основным источником заражения этим заболеванием является кровососущий комар. Переносчиками вируса выступают комары более 60 видов. Также переносчиками могут быть дикие птицы, живущие на воде.

Для профилактики ЛЗН медики рекомендуют использовать антимоскитные сетки, репелленты и фумигаторы. При первых признаках недомогания после комариного укуса следует незамедлительно обратиться к врачу.

Для справки

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — природно-очаговая инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. У человека протекает в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы (серозным воспалением мозговых оболочек, реже — менингоэнцефалитом и острым вялым параличом, которые часто наблюдаются в комбинации).

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