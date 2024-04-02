В Ростовской области задержан член террористической организации

В Ростовской области задержали жителя Новошахтинска, который участвовал в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации, сообщает DON24.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Установлено, что, мужчина связался с представителем организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах. У фигуранта изъяли средства связи, которыми он пользовался для связи с представителями террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России — «Организация деятельности террористической организации и участие в ней».

Фото rostov.sledcom.ru