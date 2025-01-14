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В Ростовской области задержали похитителя денег и ювелирных изделий из храмов

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55-летний рецидивист из Воронежа обокрал церковь в Каменске-Шахтинском и собор в Красносулиновском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

На след преступника в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли сотрудники управления уголовного розыска донского главка.

Оперативники выяснили, что 55-летний ранее судимый за кражу житель Воронежа приезжал в Ростовскую область и присматривал места для совершения преступлений.

«Дождавшись ночи, злоумышленник проник в церковь в Каменске-Шахтинском и похитил 6900 рублей, а также ювелирные изделия из серебра: крестик, кольца и серьги. А после этого отправился в собор, расположенный в одном из хуторов Красносулинского района. Там добычей фигуранта стали подаяния в размере 800 рублей и религиозные золотые украшения на общую сумму порядка 170 000 рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Часть похищенного церковного имущества у мужчины изъяли оперативники во время обысков.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

Ранее мы сообщали, что житель хутора под Таганрогом попался на краже водяного насоса.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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