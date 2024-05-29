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В Ростовской области задержали наркосбытчика с мефедроном

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В Ростовской области сотрудники полиции 33-летнего уроженца Удмуртской Республики, который собирался сбыть 40 граммов наркотического вещества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Фигуранта задержали в хуторе Уляшкин Каменского района.  Полицейские заметили подозрительного мужчину и попросили его показать содержимое рюкзака. Во время осмотра они нашли и изъяли порошкообразное вещество и предметы фасовки. Позже эксперты-криминалисты установили, что это наркотическое средство мефедрон, общей массой порядка 40 граммов.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он помещен под стражу. Расследование продолжается.

Фото ГУ МВД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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