В Ростовской области задержали бандитов, похищавших участников СВО и вымогавших у них деньги

В преступной схеме злоумышленники использовали несовершеннолетних девушек, которые приглашали военных на интимные свидания.

Силовые структуры раскрыли деятельность ОПГ из 11 человек и задержали ее участников. Установлено, что подозреваемые причастны к вымогательству денег и имущества у военнослужащих и предпринимателей из Ростовской области, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Бандиты вымогали деньги у граждан под разными предлогами. Например, предлагали решить спор между поставщиками и подрядчиками с помощью силы, а также — охрану объектов недвижимости на новых территориях России.

«Для участия в вымогательствах в качестве «сотрудников» СОБР по Ростовской области были привлечены молодые люди из числа фитнес-тренеров одного из спортивных клубов донской столицы», — пишет источник.

В составе банды был и ранее судимый за мошенничество житель села Крым Ростовской области. Он представлялся сотрудником ЧВК «Вагнер» и запугивал жертв. На самом деле фигурант не являлся военнослужащим ВС РФ и не участвовал в СВО. Еще один член ОПГ представлялся помощником Полномочного представителя Президента РФ в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и вымогал деньги и имущество предпринимателей, проживающих в новых регионах.

Также в банду были привлечены две несовершеннолетние девушки. Они знакомились в Интернете с военными и предлагали им интимные свидания. Затем военнослужащих похищали и требовали с них более 3 млн рублей, чтобы якобы не были возбуждены уголовные дела за интимную связь с несовершеннолетними.

В отношении организатора и еще 10 человек из ОПГ завели уголовные дела за похищение людей и вымогательство. По месту их жительства силовики обнаружили оружие, деньги, наркотики, стероиды, телефоны и военную форму с нашивками, которые использовались для преступлений.

«Один из скрывшихся участников банды после его объявления в федеральный розыск был задержан полицией в Москве. Сейчас все установленные участники ОПГ задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону», — уточняет источник.

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