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В Ростовской области за сутки поезда сбили двух мужчин

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Вчера, 19 марта, в Ростовской области на разных станциях пассажирские поезда сбили двух человек, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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На железнодорожном перегоне «Кизитеринка — Александровка»в Ростове трагедия случилась в 07-57. Выехавшие на место сотрудники транспортной полиции установили личность погибшего, которым оказался 30-летнего житель города Аксай. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

В тот же день в 19.38 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ростов-Товарный пассажирским поездом травмирован мужчина. Как позже выяснилось, пострадавшим оказался 53-летний житель Крыловского района Краснодарского края. Мужчина был госпитализирован в больницу. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Фото Марины Даренской (из архива)

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