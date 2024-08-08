В Ростовской области за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом

По данным портала Объясняем.рф, в Ростовской области за неделю с 29 июля по 4 августа COVID-19 подтвержден у 187 человек. Неделей раньше заболевших было меньше на 73 человека — 114 случаев.

За прошедшую неделю 12 заболевших коронавирусом госпитализировали, 76 человек выздоровели. Летальных исходов нет.

Медики отмечают, сейчас COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, с незначительным повышением температуры, кашлем, ознобом, общим недомоганием. И советуют, особенно пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями, при любом из этих симптомов обращаться к врачам.

За последние недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 58 субъектах РФ. Специалисты связывают это с сезоном отпусков, когда люди перемещаются по разным регионам страны и выезжают на отдых за границу. Кстати, в ЮФО самый высокий показатель заболеваемости регистрируется в курортном Краснодарском крае — здесь за последнюю неделю заболели 213 человек. Следом по заболеваемости идет Ростовская область.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю по стране на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%», — уточняет источник.

Отметим, что, по данным Минздрава региона, на Дону развернуто достаточное количество коек для оказания помощи больным коронавирусом. Во все медучреждения направлены вакцины «Спутник Лайт» и «Конвасэл».

Фото из архива «Таганрогской правды»