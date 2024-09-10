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В Ростовской области за неделю выявлено 610 человек с коронавирусом

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На прошлой неделе, с 26 августа по 1 сентября, в Ростовской области было зарегистрировано 506 случаев COVID-19.

#Здоровье

Рост заболеваемости специалисты связывают с сезонной миграцией населения.

На 36-й неделе, со 2 по 8 сентября, в регионе зафиксировано 610 заболевших коронавирусом. 10 человек госпитализирвано, выздоровели 563 человека, летальных случаев нет. Такие цифры приводит портал «Объясняем.рф».

В Южном федеральном округе самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему остается в Краснодарском крае. За последнюю неделю на Кубани ковид подтвержден у 706 человек, трое умерли. Следом по численности заболевших идет Ростовская область.

«Увеличение заболеваемости новой короонавирусной инфекцией в сравнении с предыдущей неделей составило 17,3% и отмечено в 68 субъектах РФ», — уточняет источник.

Отметим, что чаще всего коронавирус фиксируется в возрастной группе 18-45 лет. В донском регионе в течение последнего года циркулирует штамм Omicron.

Изображение от freepik

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заболеваемость коронавирус медицина Ростовская область
Таганрогская правда
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