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В Ростовской области за неделю 17 тысяч человек заболели ОРВИ

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В Ростовской области по итогам минувшей недели в зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает региональный Роспотребнадзор.

#Здоровье

Этот показатель на 9% ниже предельно допустимого эпидемического порога. Почти половина заболевших – дети в возрасте до 14 лет (49,1%).

Показатель заболеваемости гриппом на 11 неделе 2024 года составил 0,15 на 100 тысяч населения, все заболевшие не привиты против гриппа, — рассказали в ведомстве.

И напомнили, что при первых симптомах заболевания (жар, температура 37,5 — 39°С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, першение в горле) следует немедленно обратиться к врачу. Он поставит диагноз и назначит необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

Изображение от master1305 на Freepik

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Таганрогская правда
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