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В Ростовской области за ходом выборов следят международные наблюдатели

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В Ростовской области центр общественного наблюдения за выборами и избирательные участки посетили международные наблюдатели из Италии, Франции, Греции, Камеруна, Индонезии, Сирии и США.

Выборы Президента РФ

Они смогли увидеть, как проходит голосование, задать вопросы председателям участковых комиссий и представителям общественности. В Ростовской области созданы все условия, чтобы выборы Президента России были открытыми и законными. Для этого на избирательных участках региона в течении всех трех дней голосования работают общественные наблюдатели – более 6,9 тысячи человек.

У нас в Италии урны закрытые, а в России — прозрачные. И вообще итальянцы не голосуют на выборах президента — и я считаю, что это ошибка. Я бы предпочел голосовать, выбирать президента прямым голосованием, как в России, — рассказал председатель политической партии «Народ Италии» и редактор ТВ-канала партии Розарио Рокко Дель Приоре.

По словам главного редактора журнала «Gente di Bracciano» и еженедельника «L’Ortica del Venerdì settimanale» Грациароза Виллани, у нее сложилось хорошее впечатление об избирательном процессе.

Мы посетили много избирательны участков, видели как люди активно голосуют. Я приняла решение стать наблюдателем, потому что хотела лично узнать как работает избирательная система России, поскольку в Италии по этому поводу много дезинформации, — пояснила она.

Иностранных наблюдателей также заинтересовала возможность дистанционного голосования через интернет и механизм голосования «Мобильный избиратель», который позволяет гражданам России выбрать удобный избирательный участок, а также является дополнительной формой голосования для жителей небольших сел, в которых отсутствуют помещения для голосования.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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