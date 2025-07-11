Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области за ходом выборов будут следить 4 тысячи наблюдателей

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

С 15 июля начнется программа их обучения.

Новости Ростовской области

В донском регионе в ходе Единого дня голосования, с 12  по 14 сентября 2025 года, пройдут 11 избирательный кампаний, в том числе по выборам губернатора. Подготовка к ним идет полным ходом.

В частности, расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами с участием представителей вузов, некоммерческих организаций, политических партий, СМИ и экспертов в сфере избирательного права состоялось сегодня, 11 июля, в донской столице.

В Единый день голосования дончане выберут губернатора, депутатов местных Дум и Собраний, также пройдут довыборы в Законодательное собрание Ростовской области. На муниципальном уровне будет распределено 205 депутатских мандатов.

Подготовка корпуса общественных наблюдателей на предстоящих выборах — в числе приоритетных направлений работы штаба. Планируется привлечь к работе в сентябре 2025-го не менее 4 тысяч наблюдателей для обеспечения общественного контроля избирательного процесса на 2505 участках.

По словам председателя Общественной палаты Ростовской области Вячеслава Кущева, от компетентности и объективности наблюдателей, их готовности грамотно действовать в любой ситуации зависит не только прозрачность процесса голосования, но и доверие граждан к его итогам.

Обучающие семинары для наблюдателей стартуют с 15 июля.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выборы — 2025 новости общественные наблюдатели Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru