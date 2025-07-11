В Ростовской области за ходом выборов будут следить 4 тысячи наблюдателей

С 15 июля начнется программа их обучения.

В донском регионе в ходе Единого дня голосования, с 12 по 14 сентября 2025 года, пройдут 11 избирательный кампаний, в том числе по выборам губернатора. Подготовка к ним идет полным ходом.

В частности, расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами с участием представителей вузов, некоммерческих организаций, политических партий, СМИ и экспертов в сфере избирательного права состоялось сегодня, 11 июля, в донской столице.

В Единый день голосования дончане выберут губернатора, депутатов местных Дум и Собраний, также пройдут довыборы в Законодательное собрание Ростовской области. На муниципальном уровне будет распределено 205 депутатских мандатов.

Подготовка корпуса общественных наблюдателей на предстоящих выборах — в числе приоритетных направлений работы штаба. Планируется привлечь к работе в сентябре 2025-го не менее 4 тысяч наблюдателей для обеспечения общественного контроля избирательного процесса на 2505 участках.

По словам председателя Общественной палаты Ростовской области Вячеслава Кущева, от компетентности и объективности наблюдателей, их готовности грамотно действовать в любой ситуации зависит не только прозрачность процесса голосования, но и доверие граждан к его итогам.

Обучающие семинары для наблюдателей стартуют с 15 июля.

Фото: donland.ru