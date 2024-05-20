В Ростовской области за год вырос рыночный диапазон зарплат

Рыночный диапазон зарплат колеблется в Ростовской области от 45 до 92 тысяч рублей в месяц.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 100 тысяч вакансий, открытых в Ростовской области с начала года, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Ростовской области в январе – середине мая 2024 года составил 45 000 – 92 000 рублей. Это заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работодатели предлагали зарплату в диапазоне 35 000 – 74 713 рублей.

В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Ростовской области, вошли Пятёрочка, МАГНИТ, Триколор, Деловые Линии, Ростелеком, Ростсельмаш, СБЕР, Тинькофф, Яндекс Команда для бизнеса, FIX PRICE.

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