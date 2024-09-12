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В Ростовской области яхта с туристами из Подмосковья попала в шторм

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На помощь туристам, терпящим бедствие в акватории Цимлянского водохранилища, пришли спасатели Волгодонска.

Новости Ростовской области

ЧП произошло 11 сентября. Катаясь на яхте по Цимлянскому водохранилищу в Волгодонске, трое жителей Подмосковья попали в шторм.

Сильный ветер отнес судно в район насосной станции, двигатель сломался, яхту волнами стало бить о стену дамбы. Судоводитель сообщил о случившемся по номеру 112.

«На выручку пришли спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде и  Волгодонска. Совместными усилиями им удалось взять судно на буксир, несмотря на то, что по габаритам яхта значительно превышала спасательный катер», — сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Ростовской области.

Судно транспортировали на ближайшую лодочную станцию. Медицинская помощь судоводителю и пассажирам яхты не потребовалась.

Фото ДПЧС по РО

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ДПЧС происшествия Ростовская область спасатели ЧП
Таганрогская правда
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