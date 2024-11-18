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В Ростовской области взят под стражу мигрант, жестоко избивший врача

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту  нападения гражданина Армении на женщину-врача ростовской больницы. Доклад о ходе расследования затребовал председатель СК РФ Александр Быстрыкин, сообщает telegram-канал ведомства.

Новости Ростовской области

Ранее в СМИ сообщалось, что 13 ноября в помещении медучреждения на улице Бодрой в Ростове пьяный мигрант из Армении нанес не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати женщине-врачу, после чего осколком стекла порезал ей шею. Действия мужчины были пресечены сотрудником охраны. Пострадавшая госпитализирована, ей диагностированы многочисленные повреждения головы и тела, а также резаные раны шеи.

«В СУ СК России по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант, являющийся гражданином Республики Армении, заключен под стражу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области СК расследует обстоятельства гибели рабочего на стройке.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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