В Ростовской области выявлен творог из неизвестного сырья

Материалы переданы в природоохранную прокуратуру и управление ветеринарии.

Управлением Россельхознадзора по региону в рамках мониторинга системы «Меркурий» выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Установлено, что ветеринарным специалистом были оформлены документы на творог из коровьего молока, при этом отсутствовало указание сырья, из которого он был изготовлен.

По факту выявленного нарушения Россельхознадзором в отношении ветеринарного специалиста, который оформил документы на продукцию неизвестного происхождения, направлены информационные письма в адрес Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры и управления ветеринарии Ростовской области для принятия мер реагирования.

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