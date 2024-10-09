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В Ростовской области выплату военнослужащим по контракту увеличили на 100 тысяч рублей

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Теперь единовременная региональная выплата военнослужащим по контракту составляет 1,3 млн рублей.

#СВО

Выплата предусмотрена для граждан РФ и иностранцев, которые с 10 октября по 30 ноября 2024 года добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в Ростовской области. Срок контракта — год и более, служить предстоит в резервных формированиях.

«Таким образом, общая сумма единовременной выплаты для военнослужащих по контракту составит 1,7 млн рублей: 1,3 млн рублей — региональная выплата и 400 тысяч рублей — федеральная. Для получения выплаты в 1,3 млн рублей надо заключить контракт в пунктах отбора, расположенных  на территории Ростовской области», — пояснил глава региона Василий Голубев.

Напомним, на Дону реализуется целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и их семей, в том числе компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, газификацию. Участники СВО освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Ветеранам оказывается содействие в поиске работы. Дети участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Фото Минобороны РФ

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Таганрогская правда
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