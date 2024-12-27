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В Ростовской области вынесен приговор виновнику смертельной аварии

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В Ростове суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого во время ДТП загорелся легковой автомобиль и погибли два человека.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, 53-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения. В июле прошлого года в Ростове на улице Левобережной водитель грузовика потерял управление и врезался в попутный легковой автомобиль, из-за чего тот загорелся. В результате ДТП пассажир сгоревшей машины погиб на месте, а женщина-водитель скончалась через некоторое время, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.

«Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в серьезной аварии на трассе под Таганрогом пострадали три человека.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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ДТП новости происшествия Ростовская область суд
Таганрогская правда
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