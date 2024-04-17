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В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд

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В предстоящую пятницу, 19 апреля, в Ростовской области закроют железнодорожный переезд на съезде с трассы М-4 «Дон», сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Новости Ростовской области

Железнодорожный переезд на 351-м км трассы Р-260 в Ростовской области будет временно закрыт. По информации железнодорожников, на пересечении с федеральной трассой Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск пройдут аварийные ремонтные работы. Ограничения для движения автомобилей введут с 5.00 до 17.00

Объехать участок на автомобильном транспорте можно будет через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменска-Шахтинского.

Фото mindortrans.donland.ru

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Таганрогская правда
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