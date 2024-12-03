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В Ростовской области врачи скорой помощи спасли девушку с анафилактическим шоком

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Бригада скорой помощи подстанции № 6 ГБСМП Ростова-на-Дону спасла 26-летнюю девушку, у которой случился анафилактический шок.

#Здоровье

Врач бригады №607 Артем Мижинев и медбрат Ильи Марченко ехали по проспекту Буденновскому и заметили припаркованный у обочины легковой автомобиль с включенной «аварийкой».

Увидев скорую, из машины выбежали мужчина и женщина. Они сообщили медикам, что их 26-летней дочери внезапно стало плохо. У девушки начался анафилактический шок, вероятно, из-за аллергии на арахис, который мог быть в пирожном, которое она съела.

«Медики оказали экстренную помощь. Они поместили девушку в свою машину и начали необходимые манипуляции, чтобы предотвратить отек дыхательных путей. И вызвали реанимационную бригаду», — сообщает донской Минздрав.

До приезда реаниматологов бригада скорой стабилизировала состояние пациентки, что спасло ей жизнь. Девушку доставили в медучреждение, и вскоре после улучшения состояния выписали.

Фото Минздрав РО

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Таганрогская правда
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