В Ростовской области врачам готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц

7 октября в России и мире отмечают Международный день врача. Специально к празднику аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах страны врачам предлагают наиболее высокие зарплаты, а также где этих специалистов острее всего не хватает.

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в 3 квартале 2024 года составила 93 800 рублей (учитывались зарплаты в вакансиях медиков частных и государственных клиник). Более высокий доход, чем в среднем по РФ, предлагают только в 22 регионах страны, причем лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151 900 рублей. Также в топ-5 вошли Чеченская республика (150 000 рублей), Республика Саха (135 100 рублей), Ямало-Ненецкий АО (129 800 рублей) и Москва (129 600 рублей).

В Ростовской области согласно данным аналитического центра «Люди в цифрах» средний диапазон зарплат врачей в 2024 году составляет 60 000–110 000 рублей.

Наибольшее число предложений о работе для врачей, по данным за 3 квартал 2024 года, было открыто в Москве – 15,6% от всех подобных вакансий в России. В целом по стране за июль-сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тысяч вакансий врачей.

В Ростовской области было открыто более 1 300 вакансий, а по доле от общего числа в РФ – это 1,8%.

Специалисты в сфере медицины, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, если на одну вакансию врача по стране в целом приходится 1,5 активных резюме, то в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме. На сегодняшний день количество вакансий врачей превышает количество резюме в 41 регионе России.

В Ростовской области также отмечается выраженный дефицит медиков – только 1,5 резюме на вакансию при норме для рынка труда от 4 до 8 активных резюме (в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов, а соискатели не испытывают сложностей с трудоустройством).

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