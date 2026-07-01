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В Ростовской области врача будут судить за смерть женщины во время родов

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В Ростовской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении врача из Новочеркасска, по вине которого погибла 27-летняя пациентка. Медик обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Новости Ростовской области

По данным следствия, 5 апреля 2026 года обвиняемый, не проверив правильность выбранного препарата, ввел его 27-летней женщине, поступившей на роды. Лекарство не было предназначено для данной процедуры.

«В результате у пациентки развились тяжелые осложнения, которые привели к ее смерти», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Подозреваемого задержали в начале июня 2026 года. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе расследования были проведены судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, допрошены потерпевшие и сотрудники учреждения. Собранные доказательства подтверждают причастность фигуранта к преступлению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Таганрогская правда

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