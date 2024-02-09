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В Ростовской области водителей просят воздержаться от дальних поездок

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По возможности отказаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области в эти выходные рекомендует водителям компания «Автодор».

Новости Ростовской области

По прогнозу, на территории Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. В регионе с 9 по й2 февраля прогнозируются дожди с последующим понижением температуры до минусовых значений. С утра пятницы и до воскресенья ожидаются местами обильные осадки в виде мокрого снега и дождей при околонулевой температуре, — сообщает компания в своем телеграм-канале.

Если избежать поездки невозможно, нужно быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. А также следить за рекомендациями и сообщениями на информационных табло.

Фото ВК «Тагарогское ДПС»

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#новости #погода #Ростовская область
Таганрогская правда
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