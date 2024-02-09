По возможности отказаться от поездок по М-4 «Дон» в Ростовской области в эти выходные рекомендует водителям компания «Автодор».

По прогнозу, на территории Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. В регионе с 9 по й2 февраля прогнозируются дожди с последующим понижением температуры до минусовых значений. С утра пятницы и до воскресенья ожидаются местами обильные осадки в виде мокрого снега и дождей при околонулевой температуре, — сообщает компания в своем телеграм-канале.

Если избежать поездки невозможно, нужно быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. А также следить за рекомендациями и сообщениями на информационных табло.

Фото ВК «Тагарогское ДПС»