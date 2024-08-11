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В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил женщину

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10 августа в Батайске 19-летний водитель легкового автомобиля насмерть сбил неизвестную женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась в 6.40 утра на улице Куйбышева. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «LADA Priora» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина, личность которой устанавливается, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в страшной аварии на М-4 «Дон» пострадали три человека.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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