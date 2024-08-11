В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил женщину

10 августа в Батайске 19-летний водитель легкового автомобиля насмерть сбил неизвестную женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Трагедия случилась в 6.40 утра на улице Куйбышева. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «LADA Priora» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина, личность которой устанавливается, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Фото Госавтоинспекции РО