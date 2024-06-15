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В Ростовской области во время ночного пожара погибли два человека

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Сегодня, 15 июня, в Ростовской области во время пожара в частном доме погибли два человека. Одного мужчину огнеборцам удалось спасти, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на улице Лемешко в слободе Большая Мартыновка поступило на пульт дежурного в 2.42 ночи. На место выехали 11 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из дома 60-летнего мужчину и передать его бригаде медиков. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в помещении двух погибших – 80-летнюю женщину и ее 44-летнего сына.

Возгорание удалось ликвидировать в 5-13 утра. Обстоятельства ЧП выясняются. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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