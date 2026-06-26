В Ростовской области во время купания на карьере утонул 15-летний подросток, который не умел плавать

25 июня в Ростовской области произошла очередная трагедия на воде — утонул 15-летний подросток. Как сообщили в региональном главке МЧС, инцидент случился на карьере неподалеку от хуторов Новоровенецкий и Васецкий в Красносулинском районе.

Выяснилось, что подросток не умел плавать, а рядом с ним не было взрослых. В настоящее время по факту происшествия проводятся следственные мероприятия.

Стоит отметить, что с этого года в Ростовской области действует строгий запрет: детям до 16 лет категорически нельзя находиться у воды без сопровождения родителей или других взрослых.

Ранее мы рассказали, что 25 июня в Ростовской области в водоеме нашли тело 57-летнего мужчины, который пропал неделю назад.

Фото ГУ МЧС по РО