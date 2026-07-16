В Ростовской области во время ДТП на трассе А-270 перевернулась машина, пострадали водитель и пассажир

15 июля в Ростовской области произошло ДТП, во время которого один автомобиль перевернулся, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 14.20 на 904 км трассы А-270 «Новошахтинск – Майский». По предварительным данным, 22-летний водитель «Lada Granta» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Chevrolet Klan» под управлением 36-летнего мужчины. От удара отечественная легковушка перевернулась.

В результате происшествия пострадали водитель «Lada Granta» и его 25-летний пассажир. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом из-за «кустарной» заправки автомобиля сгорели семь машин и пострадал мужчина.

Фото Госавтоинспекции РО