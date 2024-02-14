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В Ростовской области внедряют интеллектуальную транспортную систему

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Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Ростовской агломерации по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовало в 2020 году.

Новости Ростовской области

Уже разработан и согласован технический проект системы, приобретены необходимое оборудование и программы, на дорогах устанавливаются системы метеомониторинга и управления светофорами. В рамках проекта закуплены подсистемы светофорного управления, обеспечения приоритета движения, видеонаблюдения, обнаружения аварий и чрезвычайных ситуаций.

Первые два этапа были выполнены в 2020-2022 годах.

В 2023 году, на третьем этапе реализации проекта, на серверный комплекс министерства транспорта Ростовской области установлено программное обеспечение, сообщается на портале донского правительства.

В рамках четвертого этапа, в 2024 году, запланированы работы по замене дорожных контроллеров. На перекрестках Ростова-на-Дону заменят ламповые светофоры на светодиодные с функцией обратного отсчета, установят дополнительные детекторы дорожного движения и камеры видеонаблюдения. В систему планируется интегрировать существующие камеры видеонаблюдения.

Интеллектуальная транспортная система позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть Ростовской агломерации, уменьшив количество пробок и дорожно-транспортных происшествий. Она призвана сделать дорожное движение более безопасным и комфортным, — пояснила заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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