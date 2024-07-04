Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области вирусы опасных болезней обнаружили у клещей

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 4 580 человек, 1717 из них — дети в возрасте до 14 лет, сообщает региональный Роспортебнадзор.

Новости Ростовской области

Лабораторно подтвержденные случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) уже зарегистрированы в Сальском, Орловском, Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском, Волгодонском районах. Есть заболевшие коксиеллезом (лихорадка Ку) в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском, Сальском районах.  Иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) после укусов паразитов заразились жители Ростова, Волгодонска, Таганрога, Зверево и Орловского района.

В Мясниковском, Ремонтненском, Егорлыкском, Сальском, Зимовниковском, Константиновском и Родионово-Несветайском, Заветинском, Дубовском, Красносулинском, Пролетарском, Семикаракорском районах в клещах, снятых со скота, выявлен вирус ККГЛ. Возбудитель коксиеллеза нашли в паразитах в Ремонтненском, Дубовском и Заветинском районах. А в Ростове, Новочеркасске, Азовском и Аксайском районах в клещах обнаружены патогенны клещевых микст-инфекций.

«В адрес глав вышеперечисленных административных территорий направлены письма требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область укусы клещей
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru