В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 4 580 человек, 1717 из них — дети в возрасте до 14 лет, сообщает региональный Роспортебнадзор.

Лабораторно подтвержденные случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) уже зарегистрированы в Сальском, Орловском, Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском, Волгодонском районах. Есть заболевшие коксиеллезом (лихорадка Ку) в Ремонтненском, Заветинском, Дубовском, Сальском районах. Иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) после укусов паразитов заразились жители Ростова, Волгодонска, Таганрога, Зверево и Орловского района.

В Мясниковском, Ремонтненском, Егорлыкском, Сальском, Зимовниковском, Константиновском и Родионово-Несветайском, Заветинском, Дубовском, Красносулинском, Пролетарском, Семикаракорском районах в клещах, снятых со скота, выявлен вирус ККГЛ. Возбудитель коксиеллеза нашли в паразитах в Ремонтненском, Дубовском и Заветинском районах. А в Ростове, Новочеркасске, Азовском и Аксайском районах в клещах обнаружены патогенны клещевых микст-инфекций.

«В адрес глав вышеперечисленных административных территорий направлены письма требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Фото Сергея Плишенко