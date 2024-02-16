В Ростовской области видеокамерам АПК «Безопасный город» добавят функцию распознавания лиц

В 2024 году на Дону установят почти 1000 дополнительных видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщается на портале правительства региона.

Также в этом году платформе регионального видеонаблюдения добавят дополнительный модуль — систему биометрического распознавания лиц. Такая функция появится у камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей, на ж/д вокзалах и станциях всех крупных городов области.

Продолжится поэтапное подключение систем видеонаблюдения учебных заведений и других социальных учреждений региона.

Новый функционал будет доступен правоохранительным органам и позволит в полной мере использовать возможности регионального видеонаблюдения в целях решения как частных, так и масштабных задач по обеспечению общественной безопасности, — отмечается в сообщении.

Сейчас к региональной платформе видеонаблюдения подключены более 4,5 тысячи камер видеонаблюдения в 55 муниципалитетах. Технические средства установлены на улицах, площадях, школах, крупных торговых центрах, рынках и в других местах массового пребывания дончан.

Так, в Таганроге установлены 225 видеокамер АПК «Безопасный город». С их помощью удается принимать быстрые ответные, а зачастую и предупредительные меры в случае ЧС. Видеозаписи с камер также помогают восстанавливать ход событий в случае ДТП. С октября 2023 года началось подключение к комплексу школ города.

Фото donland.ru