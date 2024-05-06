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В Ростовской области ветераны боевых действий приняли участие в «Зарнице»

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Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в обновленном формате в Тацинском районе. Школьные команды показали свои умения в строевой, медицинской и спортивной подготовке. А также продемонстрировали знания истории Великой Отечественной войны.

Новости Ростовской области

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Прохоренко оценивала знания школьников на историческом этапе.

Считаю, что патриотизм и любовь к Родине начинается с таких мероприятий. Это не просто игра, это возможность прикоснуться к большим традициям товарищества, мужества, возможность научиться настоящему патриотизму, — отметила Анна.

В этом году наставниками игры стали военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, Чеченской Республике и специальной военной операции. В их числе — подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области.

Роман Дегтярев, награждённый орденом Мужества, инструктировал ребят и оценивал итоги конкурса на этапе строевой подготовки.

Мои земляки большие молодцы. Они доказали, что умеют действовать в команде! — поделился впечатлениями герой военной операции.

После игры Роман принял решение взять шефство над юнармейским отрядом своей родной Ермаковской школы. Он планирует обучать ребят азам начальной военной подготовки.

Фото пресс-службы Фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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