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В Ростовской области весной продолжится ремонт на альтернативе М-4 «Дон»

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В нынешнем году в Ростовской области продолжится ремонт на дороге, которая является альтернативой трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Напомним, что в 2024 году на этом направлении уже отремонтированы два путепровода на 1056-м км и 1060-м км. А после завершения курортного сезона дорожники приступили к ремонту участка дороги с 1038-го по 1063-й км. К концу года удалось восстановить 17 км дорожного покрытия. Весной нынешнего года работы возобновятся на оставшихся 8 км. Окончить их планируют к лету.

Также весной стартует ремонт путепровода на 1062-м км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.

«Это участок с наибольшей интенсивностью движения на всем протяжении М-4. До окончания строительства обхода Аксая мы не могли позволить себе долгосрочные и объемные работы. Теперь, в рамках ремонта путепровода, будет произведена замена балок, деформационных швов, замена парапетного ограждения и заменено покрытие», – отметил директор Ростовского филиала госкомпании «Автодор» Александр Емельянов.

Работы выполнят в два этапа. Ограничение движения будет организовано с перепуском транспортного потока на полосу, предназначенную для встречного движения в прямом направлении. На разворотных петлях транспортной развязки схема движения также изменится на период ремонта. Завершение работ планируется на конец 2025 года.

Ранее мы рассказали, что на Дону в прошлом году введено в эксплуатацию почти 3 млн кв. метров жилья.

Фото mindortrans.donland.ru

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ЖКХ новости ремот дорог Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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