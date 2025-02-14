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На Дону в прошлом году введено в эксплуатацию почти 3 млн кв. метров жилья

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В Ростовской области подвели итоги работы строительной отрасли в 2024 году.

Новости Ростовской области

Об основных показателях работы строительной отрасли Дона рассказал вчера на совещании в правительстве рассказал врио министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

По его словам, в прошедшем году в регионе введено в эксплуатацию 2 млн 951 тыс. кв. метров жилья. Из них 1 млн 131 тыс. кв. метров — многоквартирные дома и 1 млн 820 тыс. кв. метров – индивидуальное жилое строительство. Таким образом, в регионе достигнут плановый федеральный показатель, сделал вывод докладчик.

«Строительный сектор вносит значительный вклад в экономику Ростовской области, в том числе обеспечивая 34% привлекаемых инвестиций, — сообщил Сергей Вифлянцев. — Объем выполненных строительных работ в 2024 году составил 364 млрд рублей».

Переселение граждан из аварийного жилья — еще одна важная тема, которая была затронута на прошедшем совещании в правительстве. В Ростовской области мероприятия по расселению граждан из непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 2017 года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершены досрочно. За 5 лет, начиная с 2019 года, в донском регионе переселили 8 тысяч 255 человек, говорится в сообщении минстроя РО.

По словам врио министра строительства, средства, выделяемые на переселение граждан из аварийного жилья, выросли в несколько раз. В прошлом году три тысячи 348 человек были переселены из аварийного жилья площадью 58 тыс. кв. метров, что в 2,5 раза больше показателей 2023 года. В этом году из аварийного жилья планируется переселить еще 1400 человек.  

Фото: минстрой РО

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Таганрогская правда
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