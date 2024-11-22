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В Ростовской области вдвое выросло промышленное производство мяса птицы

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С начала 2024 года производство мяса птицы в Ростовской области составило 325,4 тысячи тонн, или 103,8% к аналогичному периоду 2023 года.

#Промышленность

Значительный вклад в общие показатели по производству мяса птицы в регионе вносят предприятия группы компаний «Дамате».

Так, на предприятии «Новые утиные фермы» в Миллеровском районе на 40% увеличено производство продукции из утки в газовакуумной упаковке. Установка оборудования позволила нарастить мощность производства данной продукции на 90 тонн в месяц и расширить ассортимент выпускаемой продукции, сообщает портал донского правительства. Продукция в газовакуумной упаковке у потребителей пользуется все большим спросом. Такой метод позволяет сохранять высокие качество продукта, а также все витамины и минералы.

По итогам 9 месяцев 2024 на предприятии «Новые утиные фермы» произведено 13 тысяч тонн продукции из утки в убойном весе, что на 30% больше аналогичного периода 2023 года.

«Основной рост производства мяса птицы мы видим на сельхозпредприятиях, которые произвели за 10 месяцев 2024 года 184,7 тысячи тонн, нарастив более 10% к показателям прошлого года. Это 57% от общего объема производства мяса на Дону», — привел цифры заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Отметим, что с начала 2024 года налажен экспорт мяса утки из Миллеровского района в Китай. За 9 месяцев из Ростовской области в КНР отправлено более 300 тонн утки в убойном весе, что составляет 100% от всего объема российских поставок. На сегодняшний день «Дамате» — единственный экспортер утки из России в Китай.

Фото: donland.ru

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предпринимательство производство промышленность Ростовская область
Таганрогская правда
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