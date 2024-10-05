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В Ростовской области в ДТП погибла 6-летняя девочка, еще четыре человека пострадали

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Жесткая авария, унесшая жизнь 6-летнего ребенка, произошла 5 октября в Дубовском районе Ростовской области. Пострадавших четверо, двое из них — дети 5 и 7 лет.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию 5 октября в 10.20. В  хуторе Ивановка Дубовского района 38-летний водитель на «Лада Калина», по предварительным данным, отъезжая от края проезжей части, не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota Highlander под управлением 28-летнего водителя и столкнулся с ним.

После столкновения «Лада Калина» по инерции съехала в левый резерв дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажир «Лада Калина» — 6-летняя девочка — скончалась в больнице от полученных травм. Пострадали 4 человека, находившиеся в отечественном автомобиле: водитель, 26-летняя женщина, девочка 7 лет, мальчик 5 лет. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в «Лада Калина» ехала семья. В момент ДТП дети не были пристегнуты ремнями безопасности, перевозились без детских автокресел.

«Напоминаем о необходимости перевозки малолетних детей в автомобилях с применением детских удерживающих устройств. Автокресло — залог безопасности ваших детей!», — обратилась Госавтоинспекция к водителям.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге 4 октября машина врезалась в трамвай, пострадали два человека.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

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Таганрогская правда
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