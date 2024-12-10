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В Ростовской области в страшной аварии погиб пассажир легковушки

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10 декабря в Ростовской области страшная авария случилась после того, как один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоиспекции.

Новости Ростовской области

Авария случилась 9.30 утра на проспекте Баклановском в Новочеркасске. По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Tiguan нарушил требования сигнала светофора и врезался в автомобиль «ВАЗ 2114», который осуществлял левой поворот по разрешающей стрелке светофора.

В результате ДТП 54-летний водитель «ВАЗ» с травмами госпитализирован в больницу, а его пассажир погиб на месте аварии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом насмерть сбили 45-летнего мужчину.

Фото и видео Госавтоиспекции РО

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Таганрогская правда
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