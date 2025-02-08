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В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждены 14 жилых домов

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По предварительным данным, погибших и раненых в результате ночной атаки украинских БПЛА нет.

Новости Ростовской области

Массированной атаке вражеских беспилотников в очередной раз подверглась Ростовская область. О последствиях удара утром 8 февраля рассказал глава донского региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью города и районы Ростовской области были атакованы  БПЛА противника, в том числе атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами РЭБ, а также их обломков повреждения получили объекты на земле», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Так, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах Первомайского района. Из одной многоэтажки было эвакуировано 68 жильцов. Пострадали также легковые автомобили, припаркованные у домов. Их число уточняется.

В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают расчеты спасателей, прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. В ростовском лицее № 20 организован пункт временного размещения и питания людей», — уточнил Юрий Слюсарь.

Специалисты уже приступили к замене поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закрывают пленкой оконные проемы — до момента их замены на новые.

И.о. главы города Ростова Александр Скрябин сообщил, что сейчас в городе ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии от дома № 29 до пересечения с ул. Пановой.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 8 февраля Ростовскую область атаковали 18 БПЛА.

Иллюстрация: скрин видео телеканала «Дон 24»

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Таганрогская правда
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