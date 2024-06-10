В Ростовской области в ходе рейда проверены более 1700 мигрантов

Выявлено 20 человек, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

В Ростовской области состоялся крупный рейд на предмет соблюдения миграционного законодательства. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России и Военного следственного комитета проверили иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на строительстве Багаевского гидроузла. Всего было проверено более 1700 иностранцев, сообщает МВД-Медиа.

В результате правоохранителями было выявлено 16 административных правонарушений, в том числе 14 фактов нелегального пребывания в России, и два факта незаконного привлечения к трудовой деятельности мигрантов. Установлены более 20 граждан, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учёт.

Фото: МВД-Медиа