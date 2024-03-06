Главная » Благоустройство

В Ростовской области в два раза увеличен объем финансирования программы «Сделаем вместе!»

На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

За пять лет проведения конкурса инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» объемы областного финансирования проектов возросли с 272 до 500 млн рублей, сообщается на портале правительства региона. В 2024 году на конкурс поступило 921 предложение.

Благоустройство

Вопросы реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив были рассмотрены на совещании в Шахтах сегодня, 6 марта, под председательством Василия Голубева.

Процесс отбора инициатив завершился 24 февраля. Всего из городов и районов Дона поступило 921 предложение. С 20 марта по 8 апреля жители региона могут принять участие в интернет-голосовании. В прошлом году свой выбор проекта сделали около 175 тысяч человек. В этом году ожидается не меньшая активность.

За пять лет действия программы «Сделаем вместе!» поступило около 1800 заявок. Свыше 1000 инициативных проектов признаны победителями. Большая часть инициатив традиционно реализуется в жилищно-коммунальной сфере, образовании, культуре, физкультуре и спорте.

У нас пять лет назад появилась возможность дополнительно благоустраивать территории. И с каждым годом мы находим новые решения: увеличиваем темпы и объемы финансирования, расширяем географию. Я хочу попросить жителей области внимательно смотреть за качеством и сроками реализации проектов — в них вложены деньги граждан, бизнеса, областного бюджета, — сказал Василий Голубев.

В этом году прием на конкурс заявок от администраций городских округов и муниципальных районов будет проходить до 8 мая. К 6 июня будут определены победители конкурса. До 2 сентября органы местного самоуправления должны представить документы для финансирования проектов-победителей. После распределения финансирования бюджетных средств местные администрации под контролем областных отраслевых министерств приступят к выполнению проектов. Завершить их необходимо до 1 октября 2025 года.

В прошлом году по инициативе главы региона предельный размер финансирования на один проект был увеличен с 2 до 3 млн рублей. С 2024 года объем областных ассигнований на проекты «Сделаем вместе!» составит 500 млн рублей.

За период действия программы «Сделаем вместе!» в Таганроге реализовано 34 инициативных проекта. Общее финансирование составило более 101 млн руб., куда вошли средства областного, местного бюджетов, жителей города и бизнеса. Приведены в порядок 14 спортивных площадок, 4 места отдыха. 11 инициатив реализуют в 2024 году.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
благоустройство губернатор Голубев проект Ростовская область сделаем вместе
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика