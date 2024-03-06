В Ростовской области в два раза увеличен объем финансирования программы «Сделаем вместе!»

За пять лет проведения конкурса инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» объемы областного финансирования проектов возросли с 272 до 500 млн рублей, сообщается на портале правительства региона. В 2024 году на конкурс поступило 921 предложение.

Вопросы реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив были рассмотрены на совещании в Шахтах сегодня, 6 марта, под председательством Василия Голубева.

Процесс отбора инициатив завершился 24 февраля. Всего из городов и районов Дона поступило 921 предложение. С 20 марта по 8 апреля жители региона могут принять участие в интернет-голосовании. В прошлом году свой выбор проекта сделали около 175 тысяч человек. В этом году ожидается не меньшая активность.

За пять лет действия программы «Сделаем вместе!» поступило около 1800 заявок. Свыше 1000 инициативных проектов признаны победителями. Большая часть инициатив традиционно реализуется в жилищно-коммунальной сфере, образовании, культуре, физкультуре и спорте.

У нас пять лет назад появилась возможность дополнительно благоустраивать территории. И с каждым годом мы находим новые решения: увеличиваем темпы и объемы финансирования, расширяем географию. Я хочу попросить жителей области внимательно смотреть за качеством и сроками реализации проектов — в них вложены деньги граждан, бизнеса, областного бюджета, — сказал Василий Голубев.

В этом году прием на конкурс заявок от администраций городских округов и муниципальных районов будет проходить до 8 мая. К 6 июня будут определены победители конкурса. До 2 сентября органы местного самоуправления должны представить документы для финансирования проектов-победителей. После распределения финансирования бюджетных средств местные администрации под контролем областных отраслевых министерств приступят к выполнению проектов. Завершить их необходимо до 1 октября 2025 года.

В прошлом году по инициативе главы региона предельный размер финансирования на один проект был увеличен с 2 до 3 млн рублей. С 2024 года объем областных ассигнований на проекты «Сделаем вместе!» составит 500 млн рублей.

За период действия программы «Сделаем вместе!» в Таганроге реализовано 34 инициативных проекта. Общее финансирование составило более 101 млн руб., куда вошли средства областного, местного бюджетов, жителей города и бизнеса. Приведены в порядок 14 спортивных площадок, 4 места отдыха. 11 инициатив реализуют в 2024 году.

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