В Ростовской области в дикую природу выпущено 12 оленей

В регионе продолжаются мероприятия по поддержанию численности донской фауны.

На территории Каменского производственного опытно-охотничьего участка донского региона в естественную среду обитания выпущены олени европейские — семь самцов и пять самок, достигших оптимального возраста для самостоятельного существования. Об этом сообщает минприроды Ростовской области.

Реализация мероприятий по воспроизводству, поддержанию и увеличению численности объектов животного мира необходима для сохранения биоразнообразия региона, подчеркивается в сообщении.

В прошлом году в естественную среду обитания выпущено почти 15 тысяч животных. За последние три года в Ростовской области отмечается рост числа охотничьих ресурсов.

Фото: минприроды РО