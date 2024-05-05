В Ростовской области в 2024 году ЕГЭ будут сдавать 16 тысяч выпускников

В соответствии с обновленным расписанием основной период ЕГЭ-2024 пройдет на Дону с 23 мая по 5 июля. Для проведения экзаменов подготовлено 150 пунктов, из которых четыре – на дому.

В Ростовской области на участие в Едином государственном экзамене в этом году зарегистрировались более 16 тысяч человек, из них 14,8 тысячи – выпускники текущего года, рассказали в донском правительстве.

В рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ регион принимает участие во всероссийских тренировочных мероприятиях. Одно из них прошло 5 марта, следующая тренировка состоится 15 мая. Кроме того, 11, 16 и 25 апреля в области прошли региональные апробации, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Изменения в порядок и расписание ЕГЭ внесены в связи с реализацией инициативы Президента РФ Владимира Путина в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию о возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и об использовании результата этой пересдачи при поступлении в вузы в год проведения экзамена.

Такая возможность будет предоставлена уже в этом году. Установлены дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам – 4 и 5 июля. Все выпускники текущего года, сдававшие ЕГЭ, смогут воспользоваться нововведением. Важно отметить, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету аннулируют.

Сроки проведения экзаменов скорректированы таким образом, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым предметам и смогли принять решение, необходима ли им пересдача, и какой именно предмет для нее выбрать.

В период проведения экзаменов постоянно функционирует горячая линия минобразования Ростовской области по вопросам, связанным с процедурой проведения ЕГЭ: 8 (863) 269 57 42.

Отметим, что в Таганроге в ЕГЭ-2024 примут участие 1176 выпускников 11-х классов.

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