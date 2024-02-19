В Таганроге более тысячи 11-классников будут сдавать ЕГЭ

В Таганроге в государственной итоговой аттестации в нынешнем году примут участие 1 176 выпускников 11-х классов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Он отметил, что одним из основных показателей эффективности образования по-прежнему являются результаты государственной итоговой аттестации. И Таганрог ежегодно традиционно показывает высокие результаты. Так, в 2022-2023 учебном году 100 баллов по результатам ГИА получили 9 выпускников. 140 выпускников 11-х классов по итогам сдачи ЕГЭ получили медали «За особые успехи в учении», из них 31 человек награжден медалью РО «За особые успехи выпускнику Дона».

На сегодняшний день регистрация на ЕГЭ в 2024 году завершилась. Для участия в ГИА в этом году заявлено 1176 выпускников 11 классов и 135 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО. Экзамены будут организованы на базе 6 пунктов. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья будут организованы особые условия, — сообщил Андрей Фатеев.

Напомним, что для получения аттестата 11-классникам необходимо успешно сдать экзамены и преодолеть минимальный порог баллов по русскому языку и по математике (базового либо профильного уровня).

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