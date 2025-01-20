В Ростовской области увеличился размер детских выплат

С января 2025 года в Ростовской области увеличился размер ряда детских выплат. Изменения коснулись единого пособия и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, информирует донское отделение Соцфонда.

На единое пособие имеют право семьи, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Ростовской области в 2025 году он составляет 16 669 рублей. При назначении проходит комплексная оценка нуждаемости семьи.

«В зависимости от доходов семьи единое пособие может составлять для беременных 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — уточнили в Соцфонде.

С января единое пособие на беременных в Ростовской области составляет от 9 084 до 18 169 рублей, на ребенка — от 8 084 до 16 169 рублей. Гражданам, которым мера соцподдержки была назначена в январе, перечислили выплаты в новом размере в течение 5 рабочих дней после одобрения, остальные получат пособия за январь в единый день выплат в феврале.

От регионального прожиточного минимума на ребенка также зависит размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала. С 1 января он составляет 16 169 рублей. Выплата за январь поступит гражданам в единый день выплат 5 февраля.

Напомним, мера соцподдержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. В Ростовской области в 2025 году — 33 338 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Заявление можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Ростовской области или МФЦ.

Фото из архива «Таганрогской правды»