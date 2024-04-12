В Ростовской области утонул молодой мужчина

Отдых у воды для компании друзей закончился трагедией.

МЧС по Ростовской области сообщает об очередном случае утопления в одном из водоемов региона.

В Белой Калитве несколько человек отдыхали компанией на берегу Северского Донца. 30-летний мужчина решил искупаться, хотя купальный сезон в области еще не начался, однако его затея закончилась очень печально — мужчина утонул. Когда приятели заметили исчезновение товарища, помочь молодому человеку уже было нельзя.

Спасатели Дона в очередной раз обращаются к жителям с призывом не купаться в необорудованных для этого местах, в также будучи в нетрезвом состоянии. Тем более, купальный сезон в донском регионе еще не открыт.

Фото: МЧС по РО.