В Ростовской области уничтожили авиабомбу времен войны

19 января в Ростовской области была обезврежена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Боеприпас был найден в хуторе Морозов.

«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез взрывоопасный предмет весом 50 килограммов на спецполигон и уничтожил», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом семья чудом спаслась во время пожара.

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