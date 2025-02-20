В Ростовской области уничтожили авиабомбу времен войны

19 января в Ростовской области была обезврежена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Боеприпас был найден в хуторе Морозов.
«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез взрывоопасный предмет весом 50 килограммов на спецполигон и уничтожил», — пишет источник.
Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом семья чудом спаслась во время пожара.
Фото и видео ГУ МЧС по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».